La CIJ ouvre une semaine d’audiences sur le blocus israélien sur l’aide à Gaza

La Cour internationale de justice, située à La Haye (Pays-Bas), a ouvert, ce lundi, la semaine d’audiences plus de 50 jours après l’instauration d’un blocus total sur l’aide entrant dans la bande de Gaza ravagée par la guerre.

Tout au long de la semaine, des représentants de 40 pays interviendront au sujet de la décision d’Israël d’interdire l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), un microcosme de ce qui est considéré comme le mépris plus large d’Israël pour ses obligations en matière de droit international dans le cadre de la guerre entre Israël et le Hamas.

Les auditions, qui se dérouleront tout au long de cette semaine, se concentreront sur la question de savoir si Israël – signataire de la Charte des Nations Unies – a agi contre ses engagements en interdisant l’UNRWA en novembre.

Paul Reichler, expert en droit international, représentant les Palestiniens, a évoqué les obligations légales d’Israël en vertu du droit international humanitaire, en particulier en ce qui concerne la famine.

Il a cité les déclarations du ministre de la défense, Israël Katz, du ministre des finances, Bezalel Smotrich, et du ministre de l’énergie, Eli Cohen, qui sont agressives ou qui appellent à une destruction générale de la bande de Gaza. Dans le cas de Cohen, il s’agissait de couper l’électricité.

Reichler a ensuite présenté les résultats du blocus, en citant une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU datant du 18 mars – ces politiques sont « fièrement et bruyamment proclamées par les hauts fonctionnaires israéliens », a-t-il déclaré. Mentionnant des articles de l’ONU qui garantissent la sécurité et la sûreté alimentaires, il a déclaré qu’Israël les violait actuellement, et ce depuis octobre 2023.

En réponse à l’argument d’Israël selon lequel ses préoccupations en matière de sécurité lui permettent de faire preuve de souplesse à l’égard de ces obligations, Reichler a déclaré : « Cette attitude est aussi horrible qu’inhumaine ».

L’ambassadeur palestinien Ammar Hijazi a déclaré à la plus haute juridiction des Nations unies qu’Israël tue et déplace des civils et prend pour cible des travailleurs humanitaires à Gaza dans le cadre d’une « catastrophe provoquée par l’homme et d’une ampleur sans précédent ».

« Toutes les boulangeries de Gaza soutenues par les Nations unies ont été contraintes de fermer leurs portes. Neuf Palestiniens sur 10 n’ont pas accès à l’eau potable », a-t-il ajouté.

« Les locaux des Nations unies et d’autres agences internationales sont vides… La faim est ici. L’aide humanitaire est en train d’être utilisée comme une arme de guerre », a-t-il ajouté devant les juges de la CIJ.

Les Nations unies ont été les premières à s’adresser à la Cour lundi, suivies par les représentants palestiniens. Au total, 40 États et quatre organisations internationales sont censés participer à la réunion. Il n’est pas prévu qu’Israël prenne la parole au cours des audiences, mais il pourrait soumettre une déclaration écrite. Le ministère israélien des affaires étrangères n’a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Les États-Unis, qui ont voté contre la résolution des Nations unies, devraient s’exprimer mercredi.

Il faudra probablement des mois à la Cour pour se prononcer. Mais les experts estiment que la décision, bien qu’elle ne soit pas juridiquement contraignante, pourrait avoir un impact profond sur la jurisprudence internationale, l’aide internationale à Israël et l’opinion publique.

