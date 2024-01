Le ministre des Affaires sociales, Malek Ezzahi, a annoncé que la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale (CNRPS) va recommencer à accorder à ses affiliés les prêts personnels, les prêts logement et les prêts automobile, pour des montants importants et à des taux d’intérêt bas .

Dans une déclaration régionale du Kef, il a précisé que la décision portant cette reprise prendra effet à partir du 1er février 2024.

