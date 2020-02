La commission de suivi du CIJM attendue à Oran le 20 février

La commission de coordination et de suivi relevant du Comité international des jeux méditerranéens (CIJM) est attendue à Oran le 20 février en cours dans le cadre de ses missions d’évaluation des préparatifs de la 19e édition des jeux méditerranéens

prévus à Oran en 2021.

Il s’agira de la première visite de cette commission conduite par le Français Bernard Amslam au titre de l’année 2020, après avoir effectué plusieurs visites dans la capitale de l’Ouest du pays au cours de l’année précédente, et ce, afin de suivre de plus près les préparatifs des jeux

méditerranéens programmés du 26 juin au 5 juillet 2021.

Le comité exécutif du CIJM, sous la présidence de l’Algérien Amar Addadi, a également tenu, début décembre dernier, sa première réunion à Oran consacrée à l’évaluation des préparatifs de l’évènement méditerranéen que l’Algérie accueille pour la deuxième fois de son histoire après avoir

organisé à Alger la 7e édition des jeux en 1975.