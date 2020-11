La commission des finances adopte son rapport relatif à la mission de l’ARP pour 2021

La commission des finances, de la planification et du développement à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a adopté, jeudi, le rapport relatif à la mission de l’ARP pour l’année 2021.

Le rapporteur de la commission, Fayçal Derbel, a fait savoir que la commission avait auditionné, le 20 novembre 2020, les deux assistants du président du parlement chargés de la gestion générale et du contrôle.

Il a ajouté que l’assistant du président de l’ARP chargé de la de la gestion générale de l’assemblée a affirmé que le budget du parlement pour l’année 2021 contribuera au développement des infrastructures, des aspects sociaux et des systèmes informatiques.

