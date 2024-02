La commission indépendante des élections exige le dépôt des listes des commissions juridique et indépendantes

La Commission indépendante pour les élections de la Fédération tunisienne de football (FTFT) rappelle, mardi, dans un communiqué, les listes candidates aux élections du bureau fédéral pour la période 2024-2028, de la nécessité de déposer les listes pour la présidence et la composition des commssions juridiques et indépendants de la FTF, en plus des listes des candidats au poste de membres de la fédération.

Ces commissions sont la commission d’éthique, la commission de discipline, la commission de fair-play, la commission d’appel et la commission indépendante des élections, précise le communiqué ajoutant que chaque commission doit être composée de cinq membres (1 président, 1 vice-président et 3 membres) et que le président et le vice-président doivent avoir une formation juridique.

Les demandes de candidature aux-dites commissions doivent être déposées avant 12 jours de la tenue de l’Assemblée générale élective de la fédération, prévue le 9 mars prochain, ajoute la FTF.