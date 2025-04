La Commission nationale d’octroi des avantages approuve des investissements d’une valeur de 16,2MDT

La Commission nationale d’octroi des avantages, relevant de l’Agence de promotion des investissements agricoles (APIA), a approuvé, le 28 avril 2025, des investissements d’une valeur globale de 16,2 millions de dinars (MD), dans les gouvernorats de Gabès, Monastir, Sidi Bouzid et Bizerte.Selon un communiqué, publié lundi, par l’APIA, ces investissements ont été orientés vers la réalisation de projets dans les secteurs de l’agriculture, de la transformation et de l’aquaculture.La commission a également, approuvé trois prêts fonciers au profit des jeunes agriculteurs d’une valeur de 481,8 mille dinars, et ce, afin d’acquérir des lots de terrains d’une superficie totale de 30,6 hectares dans les gouvernorats de Sfax, Sidi Bouzid et Kasserine

