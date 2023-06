La conférence sur l’énergie en Afrique se tient pour la première fois  dans le continent

Le Forum africain de l’énergie (aef) a débuté à Nairobi, au Kenya, pour la première fois en Afrique, dans le cadre de la célébration de son 25e anniversaire au Kenyatta International Convention Centre (KICC). Le forum, organisé par EnergyNet et officiellement approuvé par le président du Kenya, . William Ruto, se déroulera du 20 au 23 juin 2023.

Le FAE, largement reconnu comme le premier rassemblement de décideurs dans le domaine de l’énergie en Afrique, a joué un rôle déterminant dans la formation de partenariats, l’identification d’opportunités et la promotion de l’industrie au cours des 24 dernières années.

« L’expérience du Kenya en matière de potentiel, de politiques, d’opportunités d’investissement et de projets dans le secteur de l’énergie illustre les immenses possibilités qu’offre le complexe africain de l’énergie et de l’action climatique. Il y a plusieurs décennies, le Kenya a investi avec audace dans le développement de son potentiel en matière d’énergies renouvelables, à une époque où ce n’était pas à la mode », a déclaré le président Ruto.

« Cette décision a porté ses fruits : Les sources renouvelables représentent 73 % de notre capacité de production d’électricité installée, soit plus de 90 % de l’électricité produite et distribuée dans le pays », a-t-il ajouté.

Simon Gosling, directeur général d’EnergyNet Ltd, a déclaré : « Nous sommes ravis d’organiser le Forum africain de l’énergie en Afrique continentale pour la première fois, à l’occasion de ce 25e anniversaire. Cette édition offrira aux parties prenantes une plateforme inégalée pour se connecter, collaborer et faire avancer le programme énergétique du continent ».

À l’aube de sa 25e édition, l’AEF promet d’offrir une expérience extraordinaire aux participants, en favorisant le dialogue et en promouvant la collaboration entre les gouvernements, les régulateurs, les services publics, les institutions de financement du développement, les banques commerciales, les développeurs d’énergie, les fournisseurs de technologie, les EPC et les services professionnels. KenGen, le plus grand producteur d’électricité du Kenya, est l’hôte de l’événement de cette année.

Sous le thème « L’Afrique pour l’Afrique », l’ordre du jour de cette année donnera la priorité à des domaines stratégiques tels que l’exploitation minière, l’hydrogène, la connectivité et la « transition juste », afin de faire progresser les projets, les partenariats et le développement commercial dans le secteur de l’énergie. Adam Cortese, PDG de Sun Africa, a déclaré : « Nous sommes à l’avant-garde de l’énergie propre en Afrique. Grâce à notre expertise technique inégalée, à nos capacités en matière de chaîne d’approvisionnement, à nos partenaires EPC de premier ordre et à notre accès au capital, nous fournissons des solutions d’énergie propre à des coûts et avec une efficacité inégalés sur le marché, qu’il s’agisse d’installations à l’échelle de l’entreprise ou de micro-réseaux.