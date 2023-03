La conspiration contre la sûreté de l’Etat se prépare depuis 7 mois, selon le président du mouvement du 25 juillet

Le président du mouvement du 25 juillet Abderrazak Khlouli a dit jeudi 2 mars à Radio Shems FM que la conspiration contre la sûreté de l’Etat ne concerne pas uniquement 5 ou 6 suspects mais englobe un réseau qui a travaillé durant 7 mois.

Il a noté que le groupe comprend des hommes d’affaires, des politiciens et divers autres éléments qui cherchaient à s’assurer l’impunité et à préserver leurs intérêts.

Il a nié que l’affaire vise à museler l’opposition et les partis politiques, comme on veut le faire croire, ajoutant qu’il a en sa possession des informations qui laissent supposer que les arrestations vont se poursuivre et atteindront 100 suspects.

Khlouli a été d’avis que les dernières arrestations n’ont pas subi des interventions et ont respecté la procédure.