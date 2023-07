La coordination nationale des mouvements sociaux appelle à venir en aide aux migrants subsahariens

La coordination nationale des mouvements sociaux a appelé, dimanche, les Tunisiens ainsi que les organisations nationales et internationales à venir en aide aux migrants subsahariens qui se trouvent en Tunisie.

Dans un communiqué, la coordination a souligné l’impératif de fournir l’assistance humanitaire nécessaire (produits alimentaires, médicaments…) à ces migrants qui souffrent de soif, de faim et de maladies, en cette période de forte chaleur.

L’organisation a également mis l’accent sur l’importance de mettre en place un comité national de secours humanitaire.

» La crise des migrants subsahariens est une crise humanitaire par excellence qui requiert la mobilisation des efforts de tous les citoyens tunisiens « , a déclaré la coordination.

Elle a exhorté de faire preuve de solidarité avec les Subsahariens, rappelant l’importance de secourir la vie humaine qui est un » droit humain fondamental « .

Elle a, par ailleurs, dénoncé « toutes les formes de discrimination raciale et de violence exercées » à l’encontre des ces migrants en Tunisie et à l’étranger, ajoutant que l’Etat tunisien a la responsabilité de préserver leur sécurité physique.

Des affrontements entre des migrants subsahariens et des habitants ont éclaté il y’a une semaine à Sfax, entraînant la mort d’un citoyen tunisien de 41 ans.

Le ministère public auprès du tribunal de première instance de Sfax 1 a ordonné l’arrestation de trois migrants subsahariens suspectés d’avoir commis un crime, dans la nuit du 3 au 4 juillet courant.

Selon Faouzi Masmoudi, procureur de la République et porte-parole du tribunal de première instance de Sfax 1, une enquête a été ouverte pour homicide volontaire avec préméditation, conformément aux articles 201 et 202 du code pénal, ajoutant qu’un quatrième individu est recherché dans la même affaire.

Le parquet a également ordonné de placer en garde à vue 34 migrants subsahariens pour entrée illégale sur le territoire tunisien et séjour irrégulier.

Suite à ces évènements, des migrants subsahariens ont déclaré à des médias et des organisations qu’ils « avaient été chassés de leurs logements et déportés vers les frontières libyenne et algérienne ».

En contre partie, des habitants de la région de Sfax ont assuré que ces migrants ont bénéficié du soutien nécessaire.

De son côté, le président de la République, Kais Saied a déclaré samedi que les migrants subsahariens se trouvant en Tunisie sont » bien traités, contrairement aux allégations de certaines parties « , soulignant que » les forces de sécurité ont protégé ces personnes qui sont venues s’installer en Tunisie « .

Il a également fait savoir, lors de son entretien avec le président du Croissant Rouge Tunisien, que les autorités veilleront à apporter tout le soutien nécessaire aux migrants se trouvant aux frontières.

