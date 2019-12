La Côte d’Ivoire lance un appel d’offres pour l’exploitation de 5 gisements pétroliers

Le ministre du Pétrole, de l’Energie et de l’Energie renouvelable a annoncé l’organisation d’appels d’offres au cours d’une présentation effectuée lors de la semaine africaine du pétrole, conférence qui s’est tenue le 6 novembre dernier en Afrique du Sud. Ces derniers portent sur cinq gisements en eaux non profondes au large de la côte sud-est du pays, à côté de la frontière ghanéenne, rapporte le site Oxfordbusinessgroup.

Les cinq sites offshore de l’appel d’offre s’inscrivent dans une stratégie plus vaste visant à exploiter 18 blocs à travers le pays. La recherche d’investisseurs internationaux montre bien l’engagement de la Côte d’Ivoire à accroître sa capacité de production nationale, qui a connu une période de stagnation ces dernières années en raison d’un manque de financement, une situation qui est toutefois en train d’évoluer.

En mai, le pays a accordé au géant français Total et à la compagnie italienne Eni deux blocs chacun, dans le cadre d’un accord de production estimé à un total de 185 millions de dollars. L’Etat ivoirien cherche actuellement à accorder les droits de production de deux autres blocs pétroliers, et des négociations seraient en cours avec le groupe russe Lukoil et la compagnie britannique EnQuest, selon des informations publiées par les médias locaux au mois de novembre.

Ce changement de cap vers une hausse des investissements en matière d’énergie s’inscrit dans le cadre d’une stratégie gouvernementale de diversification d’une économie jusque-là très dépendante du secteur agricole.

Premier producteur mondial de cacao, la Côte d’Ivoire est fortement tributaire de son secteur agricole, qui représente environ 17% du PIB et 60% des exportations du pays.