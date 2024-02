La Cote d’Ivoire sur le Toit de l’Afrique

La Côte d’Ivoire est montée sur le toit de l’Afrique après avoir battu le Nigeria sur le score de 2 buts à 1, lors de la finale de la 34e édition de la Coupe d’Afrique des nations de football (CAN 2023), le dimanche 11 février 2024.

Dans un stade Olympique Alassane Ouattara d’Ebimpé plein à craquer et devant un public acquis à sa cause, l’équipe ivoirienne, blessée dans son orgueil, a renversé les Super Eagles qui menaient au score en première mi-temps par un score de 1 à 0.

Résilients au cours de cette compétition, les Eléphants ont enchaîné des miracles après avoir été repêchés parmi les meilleurs troisièmes.

Avec cette victoire, les Eléphants de Côte d’Ivoire viennent de décrocher leur troisième titre continental après ceux de 1992 et 2015.

Ce succès traduit l’humilité, l’unité et le courage des Éléphants. La Côte d’Ivoire a réussi son pari, celui d’offrir à l’Afrique et au monde une CAN de l’hospitalité.

Notons que cette finale a été rehaussée par la présence du Chef de l’Etat, Alassane Ouattara, du Président de la CAF Patrice Motsepe, de celui de la FIFA, Gianni Infantino, du Premier Ministre, Robert Beugré Mambé, de présidents d’Institutions, de plusieurs membres du gouvernement et d’anciennes gloires du football africain.