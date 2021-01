La Côte d’Ivoire veut bitumer 1 313 km de routes en 2021

La Côte d’Ivoire veut faire de 2021 l’année d’achèvement des chantiers prioritaires dans le secteur routier. Les routes du pays constituent la moitié du réseau de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), rapporte l’agence Ecofin.

La modernisation du réseau routier en Côte d’Ivoire va se poursuivre. « L’année 2021 verra l’intensification de nos activités sur les infrastructures routières, et nos interventions porteront sur un minimum de 1 313 km de routes en cours de bitumage et la poursuite de la construction de 33 ponts et échangeurs », a annoncé le président Alassane Ouattara (photo), au cours de son adresse à la nation, le jeudi 31 décembre.

L’an dernier, le pays a achevé les travaux de construction de plusieurs nouvelles routes bitumées, notamment les routes Tiébissou – Didiévi, Boundiali – Odiénné, Odienné – Gbelegban, Ferké – Kong, Agboville – Cechi, Bouna – Doropo – Frontière du Burkina, Divo – Guitry – Côtière, et Danané – Frontière de Guinée.

Le réseau routier ivoirien est constitué de 81 996 kilomètres de routes, représentant 50% du réseau de l’UEMOA), dont 6 514 kilomètres de routes bitumées et 75 482 kilomètres de routes en terre. Chaque année depuis 2012, l’Agence de gestion des routes (Ageroute) élabore un programme d’entretien. Les ressources nécessaires pour l’entretien efficace de ce patrimoine routier s’élèvent à environ 50 milliards FCFA ($94 millions) par an, estime l’Agence.