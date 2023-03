La Cour d’appel de Tunis émet un mandat de dépôt à l’encontre de Hattab Ben Othman

La Chambre d’accusation spécialisée dans l’examen des affaires de terrorisme auprès de la Cour d’appel de Tunis a émis, jeudi soir 9 mars, un mandat de dépôt contre le secrétaire général du Syndicat des agents et cadres judiciaires, Hattab Ben Othman, selon Mosaïque FM..

Il est à noter que le ministère public du Pôle judiciaire antiterroriste avait déféré Hattab Ben Othman devant le juge d’instruction du bureau numéro 23, pour suspicions d’implication dans une affaire à caractère terroriste.

Le juge avait décidé de le maintenir en liberté, jugement contesté par le ministère public en interjetant appel près la Cour d’appel qui a approuvé l’appel dans la forme et le fond, décidant d’annuler le jugement du juge d’instruction et l’émission d’un mandat de dépôt à l’encontre dudit suspect impliqué dans deux affaires l’une à caractère terroriste examinée par le juge d’instruction près du tribunal de première instance de Tunis, et l’autre instruite par le juge d’instruction près du tribunal de première instance de Monastir, pour malversation.,