La Cour d’appel rejette la demande de libération de Rayen Hamzaoui

La Chambre de mises en accusation statuent sur les affaires terroristes à la Cour d’appel de Tunis a rejeté la demande de libération introduite par la défense de l’ancien maire d’Ezzahra Rayen Hamzaoui, rapporte Mosaïque fm.

Il est à rappeler que ce dernier et deux militaires retraités du « groupe Barraket Essahel », ont été incarcérés dans le cadre d’une enquête sur la formation d’une entente criminelle dans le but de comploter contre la sûreté de l’Etat et de se livrer à des actes de nature terroriste.