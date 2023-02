La crise alimentaire s’aggrave dans la corne de l’Afrique

Les pays de la corne de l’Afrique sont proies à une sècheresse historique. Du sud de l’Ethiopie au nord du Kenya en passant par la Somalie, 22 millions de personnes sont menacées par la faim.

La sécheresse actuelle est causée par un enchaînement de cinq saisons des pluies défaillantes depuis fin 2020, du jamais vu depuis au moins 40 ans.

En manque d’eau, de lait et de nourriture, vivant souvent dans des conditions insalubres, les plus jeunes se retrouvent considérablement affaiblis, leur organisme rendu plus vulnérable aux maladies et leur croissance altérée sur le long terme.

Selon l’Unicef, près de deux millions d’enfants à travers la Corne de l’Afrique « ont besoin d’un traitement urgent contre la malnutrition aiguë sévère, la forme la plus mortelle de la faim ».

L’organisation onusienne estimait en septembre que 730 enfants étaient morts entre janvier et juillet 2022 dans des centres de nutrition en Somalie, un chiffre qu’elle jugeait probablement inférieur à la réalité.

Accompagnant leurs familles déplacées ou envoyés quotidiennement à la recherche de nourriture, 2,7 millions d’enfants ont par ailleurs quitté l’école et quatre millions d’autres risquent d’abandonner leur scolarité.

La Somalie est le pays le plus sévèrement touché, avec plus de la moitié de sa population affectée mais Pour l’instant aucune famine n’a été officiellement déclarée.

Aggravée par les répercussions de la guerre en Ukraine, cette crise alimentaire devrait empirer dans les mois à venir, selon les organisations humanitaires.