La décision de Moody’s déteint sur 5 banques tunisiennes, placées sous surveillance

L’agence de notation Moody’s Investors Service (« Moody’s ») a annoncé avoir placé sous surveillance les notes Caa1 des dépôts à long terme d’Arab Tunisian Bank (« ATB »), d’Amen Bank (« Amen »), de la Banque de Tunisie (« BdT »), de la Banque Internationale Arabe de Tunisie (« BIAT ») et de la Société Tunisienne de Banque (« STB »). L’agence de notation a également mis sous surveillance les évaluations de crédit de base (BCA) et les BCA ajustées de Amen, ATB, BdT et BIAT. Moody’s a confirmé la BCA et la BCA ajustée de la STB en caa3.

Les actions de notation sur ces interviennent dans la foulée de la décision de Moody’s de placer les notes d’émetteur à long terme du gouvernement tunisien de Caa1 en révision pour une dégradation, le 30 septembre 2022.

Le principal moteur des actions de notation d’aujourd’hui pour les banques tunisiennes est l’incertitude croissante des conditions d’exploitation dans le pays. Cela se reflète dans l’opinion de Moody’s selon laquelle, en l’absence d’un accord rapide sur un nouveau programme du Fonds monétaire international (FMI), les risques de liquidité de plus en plus élevés du gouvernement tunisien et sa position extérieure fragile augmentent le risque de défaut pour le gouvernement ; en conséquence, les notes du gouvernement ont été placées en révision pour être dégradées, le 30 septembre 2022.

Le deuxième facteur est l’exposition directe des banques tunisiennes aux bons du Trésor, qui ont augmenté à environ 53 % des fonds propres en mai 2022 et exposent les banques à un risque croissant en termes d’actifs et de solvabilité.

Les importants déséquilibres budgétaires et extérieurs de la Tunisie et les risques de refinancement élevés représentent des faiblesses de crédit significatives pour le gouvernement qui, parallèlement aux tensions sociales, ont été exacerbées par les implications mondiales du conflit Russie-Ukraine. La période de révision de la note souveraine sera axée sur l’évaluation des progrès réalisés par les autorités pour obtenir l’approbation par le conseil d’administration d’un nouveau programme du FMI – essentiel pour atténuer les risques de financement et de vulnérabilité extérieure, et en fin de compte les risques sociaux – avant la fin de l’année ; et la probabilité de maintenir des sources de financement officielles suffisantes dans les années à venir pour éviter une crise de la balance des paiements ou une crise budgétaire ayant des implications sociales négatives.

L’achat des bons du Trésor

En outre, l’agence de notation s’attend à ce que cet environnement opérationnel difficile, caractérisé par une faible croissance économique, des pressions inflationnistes, un investissement privé réduit et des réformes structurelles retardées, ait un impact sur la croissance du crédit et la rentabilité des banques, alors que le financement et la liquidité restent limités.

Des pressions croissantes sur la liquidité au niveau de l’État et des risques de défaut plus élevés auraient des conséquences sur la solvabilité et la liquidité des banques tunisiennes qui sont directement et indirectement exposées à l’État des deux côtés du bilan, souligne Moody’s.

L’exposition directe des banques au gouvernement via l’achat de bons du Trésor en proportion des fonds propres a augmenté à environ 53% en mai 2022 (contre 37% en 2011), le gouvernement ayant affiché des déficits budgétaires plus importants depuis la révolution d e2011. En outre, l’agence de rating estime que l’exposition totale au souverain est plus importante – à environ 1,1x fois les fonds propres du système bancaire en mai 2022 – si l’on tient compte des prêts aux entreprises publiques et des prêts en devises accordés au gouvernement par le biais d’opérations syndiquées depuis 2017 pour répondre aux besoins de refinancement qui sont largement libellés en devises étrangères. L’exposition directe et indirecte au risque de crédit de l’État, ainsi que l’orientation essentiellement nationale de leurs opérations, rendent les banques sensibles au risque d’événement au niveau souverain. L’exposition des banques à la dette publique pourrait même augmenter, car le déblocage des financements concessionnels au gouvernement tunisien reste subordonné à un accord avec le FMI et l’accès aux marchés de capitaux internationaux est inexistant. L’exposition au gouvernement lie le profil de crédit des banques à celui de l’État souverain, dont la note Caa1 fait l’objet d’une révision à la baisse. Selon un scénario de crise de Moody’s, les réserves de capital de la plupart des banques notées tomberaient en dessous des exigences réglementaires minimales et nécessiteraient une recapitalisation.

Du côté du passif, les banques ont été exposées à des financements à court terme garantis par la Banque centrale de Tunisie (BCT). Nonobstant le fait que le volume de refinancement de la BCT a amorcé une tendance à la baisse en 2019 – pour la première fois depuis 2010 – il a connu une hausse à 12,5 milliards de TND en octobre 2022, contre environ 8 milliards de TND en décembre 2020, car le gouvernement a eu recours aux banques nationales pour refinancer plusieurs échéances. À l’avenir, les pénuries structurelles de financement pour les banques pourraient s’aggraver si la collecte des dépôts stagne, tandis que l’inversion à la hausse des volumes de refinancement de la BCTR pourrait se poursuivre si la reprise lente après le choc économique induit par la pandémie de Covid est encore retardée, si les pressions inflationnistes persistent, et si les déficits budgétaires constamment importants au niveau souverain continuent d’exiger des banques des besoins de financement plus élevés pour participer au financement du budget de l’État alors que le gouvernement manque d’autres options de financement.

Les scénarios de Moody’s

Au cours de la période d’examen, Moody’s évaluera la détérioration potentielle de la capacité du gouvernement tunisien à apporter son soutien aux banques en cas de besoin, comme le montre l’abaissement potentiel de la note souveraine de la Tunisie ; actuellement, les notes d’Amen et de la STB bénéficient respectivement d’un et de deux crans de hausse grâce au soutien du gouvernement. L’agence de notation évaluera aussi l’affaiblissement possible des conditions d’exploitation des banques ainsi que les implications d’un défaut souverain potentiel qui pèserait sur les bilans des banques et leurs profils financiers autonomes.

La pression à la hausse sur les notes des banques est actuellement limitée, comme l’indique la révision à la baisse. Cependant, les notes seraient probablement confirmées si la note souveraine Caa1 de la Tunisie est confirmée. Ceci est également conditionné par l’absence de toute nouvelle détérioration significative des fondamentaux des banques dans un contexte opérationnel encore difficile.

Inversement, une pression à la baisse sur les notations des banques se développerait à la suite d’une dégradation de la note souveraine, signalant une réduction de la capacité du gouvernement à accorder un soutien financier à Amen et STB en cas de besoin ; ettout impact économique sur les profils financiers autonomes d’Amen, ATB, BIAT et BdT provenant des implications en matière de solvabilité et de liquidité d’un défaut souverain potentiel ; ainsi que tout autre risque baissier provenant d’une détérioration plus importante que prévu de la qualité des actifs, de la rentabilité, des fonds propres de base et de la liquidité au cours de la période examinée.