La décision d’interdire le plastique à usage unique à Djerba entrera en vigueur lundi 1er août

La décision gouvernementale d’interdire le plastique à usage unique à Djerba, entrera en vigueur à partir de lundi 1er août 2022, après la promulgation d’une décision commune des trois municipalités de Djerba Midoune, Ajime et Houmt Souk relative à l’interdiction de la production, de la distribution et de l’utilisation des sacs en plastique.

La décision sera mise en oeuvre progressivement, ce qui permet ainsi de consacrer tout le mois d’août à la sensibilisation et la vulgarisation de cette décision avant de proceder à la saisie des produits interdits durant les mois de septembre et octobre. Ce n’est qu’au mois de décembre que les contrevenants seront sanctionnés, à travers des pénalités variant entre 300 et 1000 dinars, selon le représentant de la municipalité de Houmet Essouk et membre de la coordination » Djerba sans platique ».

Les trois municiplités ont mis en oeuvre un plan de communication ciblant les fabriquants et les distributeurs du plastique sur l’île afin d’arrêter la fabrication des sacs à usage unique et s’orienter vers un produit respectant la santé et non concerné par cette interdiction « après l’épuisement de leurs stocks de sacs interdits ». Il s’agit également, d’intensifier les actions de sensibilisation des citoyens incitant notamment à remplacer les sacs en plastique par des couffins et autres de manière à les inciter également à consommer les produits de l’artisanat.

Djerba abritera les 19 et 20 novembre prochain, le 18ème sommet de la Francophonie.