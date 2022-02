«La démocratie tunisienne s’efface sous nos yeux», s’indigne le Washington Post

Selon toute vraisemblance, Kais Saied n’est pas en odeur de sainteté dans les cercles parlementaires et médiatiques aux Etats-Unis, depuis le 25 juillet. Un article de l’influent Washington Post permet d’en évaluer l’étendue sous la plume de son chroniqueur Josh Rogin, également analyste politique de CNN. Il regrette que « le dernier espoir d’une démocratie arabe réussie au Moyen-Orient s’estompe. La Tunisie, seule véritable réussite du printemps arabe, glisse vers l’abîme autocratique – et les États-Unis ne sont nulle part ».

En juillet dernier, lorsque le président Kais Saied a limogé le chef du gouvernement , dissous le parlement et tourné l’armée contre ses opposants politiques, la communauté internationale a généralement fait preuve d’un optimisme prudent en pensant que Saied allait rapidement rendre le pouvoir qu’il venait de s’approprier. Malgré les avertissements selon lesquels il était en train de perpétrer un « auto-coup d’État », l’administration Biden a décidé de lui accorder le bénéfice du doute.

Près de sept mois plus tard, il n’y a plus de place pour de tels vœux pieux. Saied a prolongé son état d’exc eption de 30 jours à plusieurs reprises. Amnesty International a récemment indiqué que l’armée tunisienne, contrôlée par Saied, juge, condamne et punit désormais régulièrement des civils, notamment des militants politiques et des journalistes, dans le cadre de la répression du président contre la dissidence et la liberté d’expression. Les ministres autoproclamés de Saied ont ordonné aux forces de police de fermer l’Instance nationale de lutte contre la corruption. Saied a effectivement consolidé son pouvoir total sur le gouvernement et démantelé le système désordonné mais fonctionnel de la Tunisie, basé sur l’inclusion politique et les freins et contrepoids.

« Nous sommes en présence d’un quasi-dictateur », selon Murphy

Lorsque Saied a présenté sa nouvelle « feuille de route politique » en décembre, le Département d’Etat a eu des mots en,courageants. Il n’a pas précisé que le président prévoyait de choisir personnellement les rédacteurs de la nouvelle Constitution, laquelle fixera les règles de base des élections prévues en décembre. S’il n’est pas encore un dictateur avec un pouvoir total sur le gouvernement, il est en bonne voie, estime le chroniqueur du Washington Post.

« La Tunisie a été le point de départ du printemps arabe et la preuve que la démocratie peut réussir, même dans un pays où les islamistes sont nombreux », a dit le sénateur démocrate du Connecticut Chris Murphy qui s’est rendu en Tunisie et a rencontré Saied en septembre. « Et maintenant, nous nous retrouvons avec un quasi-dictateur et une réelle incertitude quant à la direction que prend ce pays ».

Cité par Rogin, Murphy a déclaré qu’il est temps de signaler à Saied et au reste de son pays que la relation des États-Unis avec la Tunisie souffrira grandement si le président ne change pas de cap. Les mesures prises par Saied ont été très populaires parmi les Tunisiens l’année dernière, mais cette popularité s’estompe progressivement, car les citoyens réalisent que les mesures drastiques de Saied n’entraînent pas la fin de leur crise économique, comme il l’avait promis. Cela donne aux États-Unis une certaine influence et une opportunité, a déclaré Murphy dans une conversation avec l’éditorialiste de WP.

Un prêt de plusieurs milliards de dollars du Fonds monétaire international et une subvention d’infrastructure de 500 millions de dollars de la Millennium Challenge Corporation à la Tunisie sont tous deux bloqués. Le Département d’Etat retient certains fonds de soutien militaire, et le Congrès menace de réduire ou d’annuler l’aide économique américaine à la Tunisie si les conditions ne s’améliorent pas.

« Les gens l’aiment parce qu’il a promis non seulement d’éradiquer la corruption, mais aussi de redresser l’économie », a déclaré Murphy. « Il ne peut pas faire cela sans l’Occident ».

Des parlementaires US favorables à des sanctions

Certains législateurs, comme le représentant républicain Joe Wilson , sont favorables à des sanctions contre les responsables tunisiens qui participent aux répressions. « Malheureusement, l’administration n’a pas pris cette question au sérieux, faisant même dans certains cas l’éloge de Saied, alors qu’elle prétend soutenir un programme pro-démocratique », a confié Wilson à l’éditorialiste de WP. Les sanctions pourraient monter Saied encore plus contre Washington plutôt que de le persuader d’abandonner sa marche vers l’autocratie. Mais la réponse du gouvernement américain en Tunisie ne concerne pas seulement la Tunisie.

Il y a une croyance croissante dans tout le Moyen-Orient que l’administration Biden n’était pas sérieuse lorsqu’elle est entrée en fonction en promettant de mettre les droits de l’homme au centre de son agenda de politique étrangère et en prêchant sur la lutte entre les démocraties et les autocraties. L’équipe du président Biden a largement détourné le regard lorsque les autocrates arabes dans des pays comme l’Égypte, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont ignoré toutes les préoccupations internationales concernant leurs propres violations des droits de l’homme.

« Nous assistons à une approche qui privilégie les préoccupations sécuritaires si loin au-dessus et au-delà des droits de l’homme, qu’elles ne sont même plus dans la même pièce », a déclaré Sarah Holewinski, directrice de Human Rights Watch à Washington. « Malheureusement, cela ressemble beaucoup à dérouler le tapis rouge aux dictateurs et à donner aux droits de l’homme un siège quelque part dans la salle de débordement. »

La Tunisie est un partenaire important en matière de sécurité. Mais l’histoire montre qu’à long terme, les dictatures autocratiques engendrent davantage d’instabilité et d’extrémisme, et font donc des partenaires de sécurité bien pires que les démocraties, même désordonnées, affirme Rogin.

Il existe une lassitude compréhensible à Washington et une réticence à l’égard d’une nouvelle tentative de promotion des valeurs démocratiques dans les pays du Moyen-Orient. Mais si nous ne le faisons pas, nous abandonnons les aspirations de millions de personnes et condamnons la région à un chaos plus profond et à un cycle sans fin de violence qui finira par retomber sur nos côtes, prévient Josh Rogin.