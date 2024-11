La Direction générale des douanes a traité plus de 1,8 million de déclarations douanières

« La Direction générale des douanes a traité plus de 1,8 million déclarations douanières durant les neuf premiers mois de l’année en cours» a fait savoir, vendredi, Kais Ben Zaied, Chef de l’Unité des Operateurs Economiques agréés à la Direction Générale des Douanes.

«182 entreprises ont aujourd’hui le statut d’opérateur économique agréé (OEA). Lesquelles représentent plus de 10 % de la valeur des transactions commerciales et plus de 20 % des opérations douanières et des déclarations», a-t-il déclaré à l’Agence TAP, lors d’une journée d’information sur « Le statut d’OEA accordé par la douane tunisienne pour faciliter les transactions », organisée vendredi à Sfax par la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (CONECT), en partenariat avec la douane tunisienne.

Le responsable a expliqué que « l’Opérateur Economique Agréé est un statut accordé par la Direction Générale des Douanes tunisienne aux entreprises importatrices et exportatrices, dont la situation douanière, financière et fiscale est saine».

Il a ajouté que les entreprises ayant le statut d’opérateur économique agréé bénéficient de privilèges tels que la levée immédiate des marchandises aux points frontaliers, sans procéder à une inspection physique des marchandises, la possibilité de rédiger des déclarations simplifiées lors de l’exportation ainsi que des déclarations anticipées avant l’arrivée des marchandises et l’exemption du processus de pesage dans les ports, ce qui réduit remarquablement la charge sur ces entreprises »

« Notre objectif est d’améliorer la compétitivité et de créer un climat favorable à l’investissement », a-t-il conclu.

Pour sa part, Aslan Ben Rejeb, président de la CONECT, a déclaré «notre objectif est de diffuser la culture de l’opérateur économique agréé dans les régions, afin que les entreprises déposent volontairement leurs dossiers pour bénéficier des privilèges de ce statut ».

«Le statut d’opérateur économique agréé est basé sur la confiance, étant donné que l’opérateur économique agréé est un acteur économique qui respecte ses engagements envers les caisses sociales, les services fiscaux et la Banque centrale. Ce Statut permet d’accélérer et de fluidifier les procédures et les transactions économiques des entreprises » a-t-il ajouté.

