La distribution des aides sociales tourne au désastre

Ce sont les couches les plus modestes qui souffrent du confinement. Les travailleurs journaliers dans le bâtiment, les artisans, les mécaniciens, plombiers, électriciens, maçons, femmes de ménage, jardiniers, vendeurs ambulants, laveurs de voitures, bref 2 millions de Tunisiens se trouvent privés de leur gagne-pain et leurs revenus du fait du confinement.

Pour se convaincre, il suffit de jeter un regard sur les photos et les vidéos des longues files d’ attente, les bousculades, les évanouissements devant les bureaux de Poste pour toucher l’aide de l’ Etat évaluée à 200 Dinars par personne.

La conclusion est double, c’est que le confinement provoque la faim et est synonyme de perte de revenus pour 2 millions de Tunisiens qui ont simplement besoin d’argent pour se nourrir et subvenir aux besoins vitaux de leurs familles.

Deuxièmement, les responsables politiques du pays sont passés à côté de la digitalisation en n’anticipant pas ce mouvement de foule.

En effet, si cet argent était distribué dans n’importe quel pays africain comme le Niger, le Mali, le Burkina Faso ou le Sénégal ou même la Mauritanie, l’affaire aurait été rondement menée, car ces pays, disposant de finetech, savaient le faire mieux que d’autres.

On aurait pu profiter de cette opportunité pour se lancer dans le Digital dans le finetech et ce, à travers 2 solutions très simples.Soit en alimentant les comptes téléphoniques des destinataires via les opérateurs télécoms; ensuite autoriser, soit les agences télécoms, soit les vendeurs de fruits secs de donner du cash, ou même permettre aux magasins de recevoir du solde téléphonique avant de se faire accréditer via les banques ou opérateurs Télécoms.

Il y a plus simple comme en Mauritanie où une ONG distribue de l’argent pour des indigents via un code envoyé par SMS. Ensuite de quoi, le bénéficiaire pourra se présenter à n’ importe quel GAB ou DAB bancaire pour se faire délivrer de l’ argent liquide sans avoir de compte bancaire et encore moins de carte bancaire.

Aussi est-il recommandé aux banquiers et politiciens tunisiens d’aller voir en Afrique subsaharienne les solutions finetech et de s’en inspirer, sachant que les entreprises TIC et les éditeurs de logiciels tunisiens disposent déjà de solutions opérationnelles.

Il suffit juste de demander.

TB