La double séance reprend le lundi 8 juin

Le chef du gouvernement Elyès Fakhfakh a décidé la reprise, à partir de lundi 8 juin, la reprise du régime de la double séance.

Une décision du chef du gouvernement, datée du 6 juin 2020 relative à l’application des dispositions de l’article 12 du décret gouvernemental n° 2020-153 du 17 mars 2020, fixant des dispositions exceptionnelles concernant le travail des personnels de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics à caractère administratif et des instances, établissements et entreprises publiques a été publiée ce samedi au Jort.

Elle concerne la reprise du travail, conformément au décret 1710 de l’année 2012 (14 septembre 2012) relatif à la répartition des horaires et jours de travail des agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif.

Dans son article 2, ce texte stipule que les horaires d’hiver s’étendent du début du mois de septembre à la fin du mois de juin, de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, à l’exception du vendredi (08h00-13h00/14h30-17h30).