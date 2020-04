La farine, la semoule et le sucre moins chers dès Ramadan

Dans la foulée de la baisse de prix des carburants annoncée ce lundi, le gouvernement se propose d’en faire autant avec ceux de certains produits subventionnés.

Des sources citées par Assarih online précisent qu’il s’agit notamment du sucre, de la farine et de la semoule, et ce dans le dessein de venir en aide aux citoyens et d’atténuer les effets du confinement et de la pandémie du coronavirus.

Cette mesure entrera en vigueur dès l’avènement du mois de Ramadan, d’après les mêmes sources.