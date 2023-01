La fédération des affaires religieuses défend les écoles coraniques

Le secrétaire général de la fédération des affaires religieuses, Abdesselem Atoui, s’est inscrit en faux contre le communiqué de l’Observatoire tunisien pour la défense du caractère civil de l’Etat comparant les écoles coraniques ou kouttabs, à des niches terroristes qui encouragent le terrorisme.

Intervenant vendredi 20 janvier sur les ondes de Radio Shems FM, il a souligné qu’il n’y a pas d’écoles coraniques anarchiques et que la fédération est disposée à livrer une bataille judiciaire pour défendre le secteur contre les dénaturations.

Il a ajouté que les écoles coraniques existent depuis longtemps, depuis les années 1960 et sont régies par des textes réglementaires, signalant que ces établissements, au nombre de 2800 dans l’ensemble du territoire national, mènent une activité officielle, et sont dotées d’un programme pédagogique officiel, appliqué sous la supervision d’inspecteurs et d’une administration relevant du ministère des affaires religieuses.