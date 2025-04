La Fête Culinaire 2025 : Une Explosion de Saveurs et de Créativité !

Après un franc succès au cours de ses trois premières éditions depuis 2022, La Fête Culinaire revient en 2025 pour une quatrième édition encore plus savoureuse et animée ! Du 25 au 27 avril, ce festival gastronomique unique met à l’honneur les délices de la cuisine tunisienne et italienne, offrant aux visiteurs un véritable voyage culinaire à travers les traditions et influences du monde entier. Une célébration des saveurs, mais aussi des rencontres et des échanges entre chefs et passionnés de cuisine.

Un Programme Gourmand et Inoubliable

Lors de ces trois jours, les visiteurs auront l’opportunité de vivre une expérience culinaire immersive grâce à des show cooking animés par des chefs d’exception venus de Tunisie et d’Italie. Pizza, pâtes fraîches, pâtisseries italiennes… chaque plat est une promesse de délices qui fera voyager vos papilles. L’événement se déroulera dans un village gourmand installé sur le parking du magasin général « MG MAXI », sur la route de La Marsa, un lieu parfait pour allier découvertes culinaires et ambiance festive.

Les Temps Forts de l’Événement :

Vendredi 25 avril : Show cooking Lasagnes

Samedi 26 avril : Concours de cuisine de 10h à midi

Dimanche 27 avril : Concours de pâtisserie de 10h à midi

À l’extérieur du magasin, retrouvez des show cooking et des concours animés par la star de la gastronomie tunisienne et internationale, Mounir Arem, Ambassadeur de la cuisine tunisienne auprès de l’OMT, et acteur clé dans l’inscription de l’Harissa et du Couscous au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO.

Des Chefs d’Exception à la Manœuvre

Cette année, le chef FeresBrini, reconnu pour son expertise avec plus de 15 ans d’expérience, dont 7 ans en boulangerie en Italie, enflammera les cuisines avec un show cooking mettant en avant la pizza, les pâtes fraîches et la pâtisserie italienne. Chef Brini, élu EccellenzeItaliane 2023 pour la qualité des produits Pomodoro e Mozzarella, apportera son savoir-faire à l’événement, accompagné de chefs tunisiens et étrangers.

Et ce n’est pas tout ! Eleonora Uccella, cheffe italienne de renom, sera également présente pour organiser des concours sur le thème des Black Box, célébrant la cuisine méditerranéenne authentique et créative.

Une Ambiance Unique pour Toute la Famille

Au-delà des démonstrations culinaires, le festival propose une atmosphère conviviale et festive grâce à une variété d’exposants qui offriront des produits uniques et des délices à découvrir. Des ateliers de cuisine pour enfants, comme la fabrication de goûters sains, ainsi que des spectacles de magie ajouteront une touche de fun et de magie pour toute la famille.

Et pour couronner le tout, deux heures de musique chaque jour garantiront une ambiance joyeuse et animée tout au long de l’événement.

Venez vivre une expérience culinaire inoubliable à la Fête Culinaire 2025 !

Ne manquez pas cet événement gastronomique unique qui mettra à l’honneur la passion de la cuisine et la diversité des saveurs du monde. Un moment à partager avec vos proches et amis dans une ambiance festive, gourmande et chaleureuse !

Rendez-vous du 25 au 27 avril 2025 au village gastronomique du « MG MAXI » sur la route de La Marsa.