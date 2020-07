La Fi2T fait la lumière sur l’impact de Covid-19 sur le tourisme

La Fédération Interprofessionnelle du Tourisme Tunisien (Fi2T) a récemment rendu public un rapport sur l’impact de COVID-19 sur le secteur touristique en Tunisie.

Réalisé sur la période du 22 au 27 juin, cette étude a pour objectif de mesurer l’impact de la crise durant et après le confinement, ainsi que les perspectives du secteur telles qu’estimées par les adhérents.

Et dans le cadre de cette enquête, Quantylix a effectué un sondage par internet auprès des adhérents de la FI2T. Le nombre de répondants est de 184. Ce sondage a été mené suivant un classement selon le critère «Type d’Activité » pour que l’échantillon soit représentatif.

La FI2T a, dans ce contexte, relevé qu’après le déconfinement, 48% des adhérents ont dû licencier une partie de leurs effectifs pendant ou après le confinement. Et de préciser que « La perte de l’effectif du secteur est estimée à 32%, sachant que les entreprises en difficultés, ont licencié en moyenne 71% de leurs effectifs ».

La fédération a ajouté que « 70% des adhérents de la FI2T ont également entamé la réouverture avec une trésorerie négative contre 31% des adhérents qui n’ont pas pu reprendre leurs activités même partiellement».

Une érosion de 83% du chiffre d’affaires pendant le confinement !

Les résultats de ce sondage ont fait ressortir une perte de 83% du chiffre d’affaires pendant le confinement. En outre, 2 adhérents sur 3 n’arrivent plus à honorer leurs engagements financiers (salariés, fournisseurs). 72,5% des sondés ne sont pas satisfaits des mesures étatiques car 14% ayant déposé des demandes mais n’ont toujours pas reçu l’aide de 200 dinars, lit-on dans le document.

Sur un autre volet, les agences de voyages estiment que ces mesures sont inadaptées à leur activité. Un adhérent sur deux (53%) considère qu’il y a absence totale des mesures d’accompagnement de la part de l’Etat et un adhérent sur quatre (24%) estime que les procédures mises en place par l’Etat sont compliquées, trop lentes et insuffisantes en ce temps de crise.

En dépit de ces résultats pessimistes, 57% des répondants ne pensent pas licencier leurs personnels à l’avenir, contre 15% qui pensent licencier 100% de leurs effectifs s’ il n’y a pas de nouvelles mesures pour sauver la situation dans les prochains 6 mois, toujours selon les résultats de cette enquête. 51% des répondants s’attendent notamment à l’obtention des prêts garantis par l’Etat.

De même, 44% pensent que le délai ou l’exonération des charges patronales peut être l’une des solutions optimales pour sortir de cette crise. A cet égard, 11% des répondants estiment que la baisse d’activité va durer plus qu’un an et qu’elle peut durer jusqu’à 3 ans.

En ce qui concerne l’analyse de la situation avant Covid-19, elle montre que le secteur est composé de petites structures, peu capitalisées.

Ainsi, 72% des répondants ont un effectif global inférieur ou égal à 5 personnes. 47% des adhérents ont déjà une trésorerie négative avant le confinement et seulement 7% ont une bonne trésorerie (>25% du CA).

A signaler que la Fédération Interprofessionnelle du Tourisme Tunisien (Fi2T) s’est déclarée optimiste et dans ce contexte, a assuré qu’en dépit de cette conjoncture défavorable, il est temps de lancer une série de réformes urgentes et concertées afin de sauver le secteur du tourisme.