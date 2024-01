La Fifa avertit la Corée du Nord pour la diffusion illégale du Mondial féminin 2023

La Fédération internationale de football association (Fifa) a émis un message d’avertissement à l’intention du Comité audiovisuel central nord-coréen (KRT) pour la diffusion illégale d’images du match de la Coupe du monde féminine de la Fifa 2023 entre l’Australie et la Nouvelle-Zélande sans avoir acquis les droits. La Fifa considère que cette diffusion illicite heurte les droits d’auteur du propriétaire des contenus et a émis tout récemment à plusieurs reprises des messages de mise en garde au Nord.

La Fifa a également conclu une mesure contre cette diffusion illégale par la Corée du Nord. Dans le prochain contrat pour les évènements sportifs de la Fifa, l’article lié à la couverture dans la «péninsule coréenne» sera levé. Cette pratique a été créée lors des négociations avec les chaînes de télévision sud-coréennes pour le Mondial 2022 tenu au Qatar en novembre de l’année dernière. Une fois que le contrat de diffusion sur la péninsule coréenne est signé, les chaînes de télévision sud-coréennes cèdent les droits de diffusion en Corée du Nord à la Fifa dans le cadre d’un geste humanitaire alors que la Corée du Nord contacte la Fifa pour avoir des matchs enregistrés ou édités pour la diffusion au Nord.

Suite à la confirmation du fait que la Corée du Nord a diffusé des images de la Coupe du monde féminine 2023 d’une manière illicite, la Fifa a décidé de ne pas inclure «couverture dans la péninsule coréenne» dans l’article du contrat à signer avec la chaîne de télévision publique sud-coréenne KBS pour la Coupe du monde de football 2026 aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique. Alors la Corée du Nord devra payer pour ses diffusions nationales ou s’engager dans une procédure équivalente. La Corée du Nord est d’ailleurs soupçonnée d’avoir diffusé illégalement des rencontres de la Premier League anglaise.

