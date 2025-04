La Fondation Arts et Culture by UIB : un soutien actif à l’animation de la vie culturelle

La Fondation Arts & Culture by UIB confirme, de nouveau, son engagement en tant que mécène d’événements culturels à même de rehausser l’image d’une Tunisie culturelle et ouverte.

Le Festival International de Dougga, qui se déroule du 29 juin au 10 juillet 2024, met en lumière – dans l’enceinte du magnifique site archéologique de Dougga – la richesse culturelle de notre pays avec une programmation éclectique d’événements artistiques et musicaux

Le Festival International de Musique Symphonique d’El Jem, qui se déroulera du 13 juillet au 17 août 2024, rassemble les plus prestigieux orchestres symphoniques du monde dans l’amphithéâtre romain emblématique d’El Jem.

Les 3 Soirées « Yalla Nghanni » se déploieront les 10 juillet et 13 août au foll’Amour Gammarth et le 27 août à l’amphithéâtre de Carthage. Le concept de spectacle artistique combine musique et performance interactive du public, offrant ainsi une expérience immersive et multidimensionnelle. « Yalla Nghanni » « Allons chanter » est bien plus qu’un spectacle musical ; c’est une célébration vivante de la musique, conçue pour captiver et inspirer ceux qui y assistent.

Le Festival Franco-Tounsi aura lieu le 12 juillet 2024 dans les Jardins de la Résidence de France à La Marsa. Ce festival est organisé pour mettre en exergue les liens culturels qui unissent nos deux pays et favoriser le dialogue interculturel à travers l’art et la créativité.

Chacun de ces événements estivaux est une célébration de l’art, de la musique et de la diversité culturelle. La Fondation Arts & Culture by UIB qui soutient ces initiatives est convaincue qu’ils répondront aux attentes de nos concitoyens et participeront au rayonnement de la Tunisie dans toute sa splendeur.

Pour plus d’informations sur les événements soutenus par la fondation « Arts et Culture by UIB », veuillez visiter notre page sur https://www.facebook.com/societegenerale.UIB