La France appelle le Rwanda à « cesser tout soutien au M23»

Paris appelle « le Rwanda à cesser tout soutien au M23 et à se retirer du territoire congolais ». Le Quai d’Orsay se dit « très préoccupé par la situation dans l’Est, en particulier autour de Goma et de Saké ». Le communiqué ajoute que « les atteintes à l’intégrité territoriale de la RDC sont inadmissibles » et que le « M23 doit cesser le combat immédiatement, et se retirer de toutes les zones qu’il occupe ». Enfin, dans le même texte, Paris estime que « les forces armées congolaises doivent cesser toute collaboration avec les FDLR ».

Par cette déclaration, la France s’aligne sur la position américaine. Samedi dernier, les États-Unis avaient condamné l’escalade de la violence imputée aux rebelles du M23. Le département d’État appelait aussi au retrait de l’armée rwandaise et demandait à Kigali de « retirer ses systèmes de missiles sol-air, qui menacent la vie des civils, des soldats de la force de l’ONU et des humanitaires ».

Des condamnations qui interviennent après un mouvement de colère contre des chancelleries occidentales, notamment à Kinshasa mais aussi à Goma, lundi 19 février. Les manifestants y dénonçaient l’indifférence de la communauté internationale.

