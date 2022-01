La «Franchise» dans tous ses états

C’est le droit, donné par une marque, locale ou étrangère, d’exploiter celle d’une autre entreprise, pour la vente de produits. En Tunisie, il existe plus de 200 enseignes, provenant de 19 pays réparties dans plusieurs secteurs d’activité, exploitant près de 3.800 points de vente. Elles sont 59 enseignes tunisiennes, à exploiter 2.254 unités franchisées. C’est aussi 79 enseignes françaises exploitant 1 076 unités franchisées. Cinq pays détiennent plus de 96 % des points de vente franchisés en Tunisie, qui sont la Tunisie, la France, les États-Unis, l’Italie et le Qatar.

Le dernier rapport de « TunisieFranchise.com » (TF), recense, en effet, 3 792 unités franchisées en activité en Tunisie sous le nom de 188 enseignes de 17 pays. Mais plus de 96 % des franchises sont originaires de cinq pays qui sont par ordre d’importance la Tunisie, la France, les États-Unis, l’Italie et le Qatar. 34 autres enseignes ont déjà opéré en Tunisie et leurs points de ventes ont soit fermé ou bien l’information sur leurs points de ventes actuels n’était pas disponible.

– Top 10 des franchises en Tunisie

– El Mazraa au Top des franchiseurs tunisiens

Dans son dit annuaire, TF ne donne aucun détail sur les personnes, physiques ou morales, qui dirigent des franchises étrangères, ni qui sont les franchisés, les Master-Franchises ou propriétaire des marques, et encore moins combien coûte la Franchise en devise étrangère pour les franchisés, ou ceux qui « louent » ces marques pour faire du commerce en Tunisie.

On y apprend, cependant, que les enseignes tunisiennes détiennent près de 60 % des points de vente franchisés en Tunisie contre 28 % pour la France. Les enseignes originaires des 15 autres pays ne représentent que 12 % de toutes les unités franchisées en opération en Tunisie.

La franchise en Tunisie est présente dans 14 grands secteurs d’activités. Le premier secteur étant l’alimentation spécialisée qui s’arroge 45 % des secteurs d’activités détenus à plus de 99 % par des enseignes tunisiennes dont El Mazraa (88%) et Chahia.

Le deuxième secteur est le secteur de la téléphonie et de l’Internet qui représente 18 % des secteurs d’activités détenus par 3 grandes enseignes, soit Orange (France) à 60 %, Tunisie Télécom (Tunisie) à 20 % et Ooredoo (Qatar) à 20 %. Les autres secteurs d’activités importants dans le domaine de la franchise en Tunisie sont le secteur automobile (station d’essence, location d’autos…) à 10 %, le secteur d’habillement à 7 % et le secteur des super et hyper marchés pour 5 %.

– Avec Ooredoo, le Qatar est le 3ème Franchiseur

Les enseignes qui opèrent en Tunisie sont originaires de 17 pays, mais seulement cinq pays détiennent plus de 96 % des enseignes soit :

La Tunisie : 60 % des points de vente franchisés et plus de 35 % des enseignes

La France : 28 % des points de vente franchisés et plus de 26 % des enseignes

Les États-Unis : Près de 3% des points de vente franchisés et plus de 12 % des enseignes

L’Italie : 2.5 % des points de vente franchisés et plus de 8 % des enseignes

Le Qatar : Près de 4 % des points de vente franchisés avec une seule enseigne (Ooredoo)

Les enseignes françaises sont les plus présentes sur le marché de la franchise en Tunisie, suivies des enseignes tunisiennes, américaines, italiennes et espagnoles.

Ainsi, les enseignes originaires de ces cinq pays (La France, la Tunisie, les États-Unis, l’Italie et l’Espagne) représentent plus de 95 % des enseignes en opération en Tunisie.

Les points de vente franchisés des enseignes d’origine tunisienne représentent près de 60 % de tous les points de vente franchisés en opération en Tunisie.

Ce sont les points de vente d’origine française qui sont en deuxième position avec près de 30 % de tous les points de vente franchisés opérant en Tunisie.

Bien que le Qatar soit représenté par une seule enseigne en Tunisie, il occupe la troisième place des points de vente franchisés en Tunisie. Les 140 unités franchisées sont opérées sous la bannière d’Ooredoo. Le secteur d’alimentation spécialisé représente le secteur d’activité le plus répandu dans le marché de la franchise en Tunisie. Il est suivi du secteur de la téléphonie et de l’Internet, qui bien qu’il soit représenté par trois enseignes seulement, détient plus de 680 points de ventes franchisés en Tunisie.