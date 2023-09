La friperie  aux prises avec une mévente due  à la dégradation du pouvoir d’achats

Le président de la Chambre des grossistes de vêtements d’occasion (FRIPERIE), Sahbi Maalaoui, a indiqué sur Express Fm, que le secteur se dégrade malgré son importance dans le cycle économique.

Il a ajouté que les commerçants se plaignent de la baisse de la demande d’achat des citoyens par rapport à l’année dernière, qui est considérée comme moyenne, en raison de la détérioration du pouvoir d’achat.

Selon ses propos, malgré l’approche de la rentrée scolaire, la demande d’achats des citoyens est moindre, cela est dû à l’impact de la loi de finances pour l’année 2023, qui a augmenté les prix de la fripe d’environ 20%.

Maalaoui a souligné que le négociant en fripes a des obligations envers le grossiste, qui à son tour a des obligations avec le propriétaire de l’usine, appelant les grossistes et les détaillants à prendre en compte la situation du citoyen tunisien et à vendre à des prix raisonnables et abordables.

Il a souligné que des efforts seront déployés dans les jours à venir pour réduire les prix, appelant le ministère du Commerce à reconsidérer certaines lois promulguées sans consulter la profession et qui les concernent directement.

