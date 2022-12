La friperie rattrapée par le pressoir fiscal!

L’article 64 de la Loi de finances 2023 impose une nouvelle taxe écologique sur la destruction des vêtements usagés, le secteur de la friperie notamment. Ce secteur, de par l’importance que revêt son rôle économique et social, a pris, depuis des années, une dimension croissante avec l’augmentation sensible du nombre d’opérateurs dans le domaine tant au niveau industriel que commercial.

Aussi, la friperie, implantée dans toutes les régions du pays, concerne de larges catégories sociales. Elle s’est positionnée comme un secteur complémentaire et un facteur de dynamisation de l’activité industrielle et commerciale dans le domaine de l’habillement.

Cette taxe, nouvellement instaurée dans la LF 2023, d’un dinar par kilo de vêtements usagés, sera injectée dans le fonds de lutte contre la pollution.

A cet effet, le président de la chambre nationale syndicale des commerçants grossistes de friperie, Sahbi Maâloui, a indiqué, à African Manager, que les grossistes de friperie détruisent des tonnes de vêtements usagés, augmentant considérablement leurs charges. Il a précisé, dans ce sens, que le conteneur de friperie coûterait ainsi entre six et huit mille dinars de plus, ce qui induirait des augmentations des tarifs appliqués par les usines et des détaillants.

Vers une hausse de 20% des prix des articles de friperie

Bien que la ministre des Finances ait assuré, lors de la conférence tenue le 26 décembre, que son département s’est entretenu avec tous les experts et intervenants concernant la LF 2023, Maalaoui a nié avoir été approché. « En tant que président de la chambre syndicale, je n’ai été consulté par aucun ministère sur l’évolution de notre secteur et les changements qui pourraient nous être imposés. »

Le responsable avait, auparavant, averti de l’agonie du secteur, la friperie s’étant fortement ressentie de la crise sanitaire mondiale et la dégradation de l’économie européenne. Une situation face à laquelle la chambre nationale des commerçants de la friperie a tiré, à maintes reprises, la sonnette d’alarme, affirmant que les professionnels du secteur œuvrent afin de sortir de la crise surtout qu’il y a des facteurs exogènes qui pèsent lourdement sur la fripe en Tunisie.

Cette nouvelle taxe conduira, selon ses dires, à une hausse des prix de 20%.

La friperie perd sa dimension sociale

La friperie n’est plus destinée uniquement aux classes moyennes et démunies. Ce secteur est du ressort de cinq ministères, à savoir ceux des Finances, de l’Industrie, du Commerce, de l’Intérieur et des Affaires sociales.

Les intervenants dans le secteur de la friperie sous l’égide de l’UTICA, commerçants, importateurs et exportateurs, ont convenu de tenir incessamment une réunion- le 2 janvier 2023- qui sera consacrée à l’examen des répercussions de l’article 64 de la loi des finances pour 2023 sur l’activité de la friperie en Tunisie et les démarches à effectuer auprès du gouvernement pour trouver des solutions .

« Notre but est de réinstaurer l’étiquette sociale du secteur, qui, depuis toujours, a été populaire auprès de 90% des Tunisiens », a souligné le responsable syndical.

Dans cet ordre d’idées, il a indiqué que les vêtements usagés importés sont soumis à un cahier des charges et que « toutes les opérations d’approvisionnement doivent nécessiter un certificat de stérilisation prouvant la sécurité des vêtements, ajoutant que la Tunisie se fournit principalement en provenance des pays européens. Selon les indicateurs émis par la chambre, 60 millions de dinars sont exportés sur 180 millions de dinars de ce qui est importé.

Maâlaoui a déploré les répercussions de cette mesure qui impacterait directement le consommateur final, et surtout, irait à l’encontre de la vocation sociale censée être celle du gouvernement, comme il n’a de cesse de le clamer.