La FTAPME appelle les artisans et les PME à la «désobéissance fiscale»

La Fédération tunisienne des artisans et petites et moyennes entreprises (FTAPME) s’offusque que les mesures sanitaires annoncées par le chef du gouvernement Hichem Mechichi aient été prises «sans consulter les premiers concernés, ni tenir compte de la crise étouffante vécue par les artisans, les petites et moyennes entreprises, les propriétaires de prêt-à-porter, les tenanciers des cafés, les photographes, les magasins de vente des jouets, les propriétaires d’agences de location de voitures, les coiffeurs et autres ».

Dans un communiqué rendu public, vendredi, la Fédération appelle ses affiliés à la désobéissance fiscale, à ne pas s’acquitter dess factures de consommation d’électricité et d’eau, et au boycott des banques et des sociétés de leasing qui ne reportent pas le paiement des chèques. Elle explique son appel par la politique d’atermoiement et par les tergiversations du Parlement pour ce qui est de l’adoption de la révision de la loi sur les chèques.

Le communiqué déplore le fait que le chef du gouvernement n’ait pas accompagné les décisions sanitaires annoncées ce vendredi par des mesures en faveur des catégories impactées, et regrette que la présidence de la République n’ait pas réagi à son cri d’alarme.

La fédération appelle enfin le gouvernement « à publier dans un premier temps des décrets établissant qu’il assume ses responsabilités consistant en le versement des aides et des compensations aux parties impactées, et à prendre les mesures nécessaires ».

« Le gouvernement doit obliger les établissements bancaires à se contenter d’assurer les opérations de versement et de retrait en espèces durant cette phase de confinement total », poursuit la FTAPME qui impute à l’Etat la responsabilité de la grave situation sanitaire à laquelle est arrivé le pays.