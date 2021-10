La FTF décide l’entrée en vigueur de la professionnalisation des arbitres

La Fédération tunisienne de football (FTF) a décidé de lancer officiellement cette saison, le système de professionnalisation des arbitres en demandant d’établir une liste définitive des arbitres et arbitres-assistants hommes et femmes.

Il a également été décidé, lors de la réunion tenue mardi par le président de la FTF, Wadie Jari, avec les responsables de la direction nationale d’arbitrage, d’approuver la création d’un centre national de formation des arbitres, similaire aux centres de formation des équipes nationales des jeunes.

Le centre réunira des arbitres des différentes régions du pays, notamment celles qui manquent d’arbitres ou qui connaissent des difficultés au niveau des installations et des équipements nécessaires à la formation des arbitres d’élite. Il sera procédé également au recrutement d’un préparateur physique, d’un cadre médical et d’un spécialiste en physiothérapie, tout en assurant aux arbitres une formation complémentaire en langues, médias et communication.

Il a été d’autre part décidé de consacrer une enveloppe de 1 million de dinars pour les démarches administratives et financières et toutes les mesures nécessaires à la formation des arbitres, afin que le travail avec la technologie de la VAR soit lancé lors de la phase Play-off du championnat de Ligue 1.

La FTF s’est également engagée à fournir les moyens nécessaires pour surmonter tous les obstacles.