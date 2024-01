La FTF prendra des mesures disciplinaires contre Ben Ouannas

La Fédération tunisienne de football a annoncé, vendredi, dans un communiqué, qu’elle prendra des mesures disciplinaires contre le joueur Mortadha Ben Ouannes pour avoir disputé participé au match de son équipe turque Kasimpasa alors qu’il venait de déclarer forfait pour la CAN-2023 pour des raisons familiales pressantes.

Le joueur, retenu dans la liste des 27 sélectionnés pour la Coupe d’Afrique des Nations (Côte d’Ivoire-2023+1), a été obligé de retourner en Turquie pour rester au chevet de sa fille, en période critique de traîtement.

Après avoir exprimé sa joie que la fille de Ben Ouannes ait franchi l’étape critique, la FTF a rappelé que le joueur avait présenté au staff technique et médical un rapport verbal sur l’état de santé de sa fille et tenu à rester à ses côtés pendant la période de traitement.

La fédération a ensuite décidé de dispenser le joueur de la participation à la coupe d’Afrique des Nations et de faire appel à un autre joueur, au dernier jour de la date limite d’envoi des listes officielles.

En revanche, l’instance fédérale a considéré que la participation du joueur avec son club, vendredi, est inacceptable et décidé de prendre les mesures disciplinaires nécessaires à son encontre.

Ben Ouannes a été titulaire vendredi contre Besiktas (3-1), dans le cadre de la 18e journée du championnat de Turquie.

