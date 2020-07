La FTF vient en aide au CA Bizertin

Wadii Jarry président de la la Fédération Tunisienne de football et Mohamed Larbi président de la ligue nationale du football professionnel, se sont réunis mercredi à Bizerte avec les membres du comité directeur du CA Bizertin et d’anciens responsables, afin de trouver des solutions aux difficultés financières et aux problèmes auxquels le club est confronté, ,indique le CAB sur sa page officielle facebook.

Il a été décidé que la FTF prendra en charge les chèques impayés du président Abdessalem Saidani et activera le plan de surveillance, d’encadrement et d »aide aux club pendant 6 mois renouvelables.

Un compte bancaire FTF CAB Solidarité sera ouvert pour récolter des dons auprès des supporter afin d’aider le club nordiste.

Abdessalem Saidani rappelle-t-on, actuellement en France, a été condamné à une peine de prison de 15 ans pour chèques sans provisions.