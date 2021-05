CA Bizertin : une AG élective anticipée avant le coup d’envoi de la nouvelle saison

Le comité directeur du Club Athlétique Bizertin a décidé de convoquer une Assemblée générale élective anticipée avant le début de la saison sportive 2021-2022.

Le club précise, dans un communiqué, que les candidatures seront ouvertes à partir du 26 mai et seront clôturées le 9 juin prochain à 17h00, et que le comité indépendant des élections relevant de la Fédération tunisienne de football sera chargé de superviser les travaux de cette Assemblée générale élective et de fixer sa date de déroulement.

Par ailleurs, il a été décidé de charger un comité provisoire présidée par Riadh Ben Mokdad pour gérer les affaires courantes du club jusqu’à la fin de la saison sportive actuelle.

Le club ajoute que le comité directeur actuel est en train de préparer une Assemblée générale évaluative dans les plus brefs délais.

L’équipe du CA Bizertin a évité de peu la relégation en Ligue 2 du football professionnel, rappelle-t-on. Elle affrontera le CS Sfaxien, mercredi au stade Mhiri à Sfax, pour le compte des seizièmes de finale de la coupe de Tunisie.