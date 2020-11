CA Bizertin: Abdessalam Saidani de retour à la tête du club

Le président du comité de soutien du CA Bizertin, Said Lassoued, a affirmé, jeudi, que le président démissionnaire du club Abdessalam Saidani poursuivra ses fonctions à la tête du club.

- Publicité-

Cette décision a été prise d’un commun accord entre la grande famille du CA Bizertin et Abdessalam Saidani qui a fait part de sa volonté de poursuivre sa mission à la tête du club, en vue de garantir toutes les conditions de succès à la formation cabiste, à l’approche du coup d’envoi de la nouvelle saison, précise la même source, au terme d’une réunion tenue au siège du gouvernorat.

L’ancien président du club, Mehdi Ben Gharbia, a déclaré pour sa part qu’il « n’est plus nécessaire d’avoir recours au comité de gestion provisoire désigné en octobre dernier et présidé par Bassem Zouaoui, puisque le comité de Saidani est revenu sur sa démission ».

Il a reconnu toutefois que la mission du comité directeur sera difficile puisque Saidani devra diriger le club de loin jusqu’à la régularisation de sa situation judiciaire.

De son côté, le président du comité de gestion provisoire, Bassem Zouaoui, a souligné qu’il a respecté la volonté de Saidani de poursuivre son travail à la tête du CA Bizertin et décidé de se retirer pour le bien du club et ses supporters.