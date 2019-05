La FTHB gèle provisoirement les activés du duo arbitral du match Espérance -ES Sahel

La fédération Tunisienne de handball a décidé de geler provisoirement les activités du duo arbitra Rami Khenissi et Ismail Boualloucha, qui a dirigé la demi-finale de la Coupe de Tunisie de handball, entre l’Espérance Sportive de Tunis et l’Etoile du Sahel (30-27) jouée samedi soir à la sallee Zouaoui de Tunis.

La FTHB précisé dans un communiqué publié dimanche, que cette décision a été prise après qu’elle ait pris connaissance des premiers rapports de l’évaluation du rendement des deux arbitres en attendant que la direction nationale de l’arbitrage se réunisse et décide les mesures règlementaires.

L’Espérance ST tenant du titre rappelle-t-on, affrontera en finale le 8 juin le CS Sakiet Ezziz qui a validé son billet samedi soir en battant en déplacement l’AS Téboulba (30-29).