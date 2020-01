La FTHB interdite d’organiser des évènements sportifs pendant quatre ans (CAHB)

La Confédération Africaine de Handball (CAHB) a décidé d’infliger une amende de 15 mille euros (environ 47 mille dinars) à la fédération tunisienne de handball (FTHB) ainsi qu’une interdiction d’organiser des évènements sportifs, toutes catégories confondues, et ce, pour une durée de quatre ans.

Cette décision, rappelle-t-on, intervient suite aux évènements ayant émaillé la finale de la 24e coupe d’Afrique des nations (CAN Tunis 2020) entre la Tunisie et l’Egypte, disputée dimanche dernier à la salle olympique de Radès.

La finale avait été interrompue à deux minutes de la fin pour plusieurs minutes, suite à l’agression d’un joueur égyptien et au jet d’objets sur la surface de jeu par les supporters.

La sélection égyptienne de handball avait été sacrée championne d’Afrique après avoir battu son homologue tunisienne (27-23).