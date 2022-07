La grève des agents de la CTN n’aura pas lieu

La Fédération générale du transport affiliée à l’UGTT a annoncé l’annulation de la grève de la Compagnie tunisienne de navigation (CTN) et qui était programmée les 17 et 18 juillet 2022.

Un accord avec la partie administrative a été trouvé lors d’une réunion tenue, ce mardi, au siège du ministère du Transport.

Le syndicat de base de la CTN a menacé d’entamer une grève les 17 et 18 juillet pour protester contre le non application de l’accord signé les 6 et 7 avril 2021 qui régit le versement du 13ème mois, la prime de rendement sur la base du salaire brut, et la situation des contractuels.