La grève des cadres et agents du MAE annulée

La grève prévue ce jeudi par les agents et cadres du ministère des Affaires étrangères a été annulée suite à un accord trouvé avec la direction du département.

Au cours d’une séance de travail tenue mercredi sous la présidence du ministre des AE Noureddine Erray et en présence du secrétaire général adjoint de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) Samir Chafai, il a été convenu d’associer le syndicat de base à toutes les questions sociales et économiques de tous les corps du ministère.

La partie administrative s’est engagée à réviser les statuts des divers corps avec le syndicat.

Les deux parties ont décidé aussi d’ajouter cinq centres au profit des agents administratifs, dans le cadre d’un mouvement annuel restreint dans un délai n’excédant pas début aout 2020. Une séance de travail aura lieu dans les prochains jours pour les agents concernés par ce mouvement.

La réunion a permis d’examiner les moyens d’assainir le climat social au sein du département.

Le syndicat de base des agents du ministère des Affaires étrangères a annoncé mardi l’observation d’une grève le 11 juin au siège du département suite à l’échec de la réunion de la commission régionale de conciliation entre la direction et le syndicat.

Pour l’essentiel, les agents du département réclament le droit à l’action syndicale et la publication du mouvement annuel des agents et cadres du département, en plus des primes des agents en exercice et des statuts du département.