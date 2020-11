La grève des magistrats continuera tant que leurs revendications ne sont pas satisfaites

Le président de l’Association des magistrats tunisiens (AMT), Anas Hamadi, a parlé d’une « réussite de la grève observée par les magistrats depuis lundi et qui se poursuit jusqu’à vendredi », précisant qu’ « il n’y a aucune intention d’abandonner cette action tant que les revendications des magistrats ne sont pas satisfaites ».

Lors d’une conférence de presse tenue, mardi, par l’AMT, au Palais de Justice, à Tunis, i a accusé des parties politiques de diaboliser les magistrats, rappelant que la grève est un droit constitutionnel.

» Les revendications des magistrats sont parfaitement réalisables. Il suffit d’une volonté politique et des ressources, à l’instar des fonds alloués par l’Union européenne pour promouvoir le service judiciaire « , a-t-il dit.

Pour le président de l’AMT, le chef du gouvernement adopte une politique de nonchalance et de marginalisation envers les magistrats et tout le système judiciaire, menaçant de recourir à toutes les formes de militantisme si cette politique continue.

Il a, par ailleurs, réclame le droit des magistrats à la couverture sociale et à l’accès aux soins dans les hôpitaux militaires, rappelant que plus de 250 magistrats ont contracté le coronavirus en raison de la détérioration des conditions de travail dans les tribunaux qui » sont devenus des foyers pour le virus « . L’AMT demande une amélioration de la situation financière des magistrats et un niveau salarial qui garantisse une vie décente et une sécurité financière.

Anas Hamadi, qui appelle le chef du gouvernement à l’urgence d’intervenir pour répondre aux revendications pressantes des professionnels du secteur, tient le gouvernement, le ministère de tutelle et le Conseil supérieur de la Magistrature (CSM) responsables de la dégradation du service judiciaire.