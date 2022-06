La HAICA appelle à garantir à tous les acteurs politiques l’accès aux médias

La Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (HAICA) a appelé les médias audiovisuels et les journalistes à garantir le droit à la liberté d’expression et d’opinion à tous les acteurs politiques des différentes sensibilités idéologiques.

Elle a recommandé, mardi, dans une déclaration, d’adopter une couverture équilibrée et permettre aux acteurs politiques d’avoir accès aux espaces médiatiques de manière équitable, dans le cadre du respect de la diversité et du pluralité.

La HAICA a, par ailleurs, souligné la nécessité de protéger les tribunes médiatiques de l’instrumentalisation de quelque partie que ce soit, rappelant la nécessité de respecter les principes de la liberté de l’information audiovisuelle.

L’instance a aussi demandé aux établissements médiatiques de respecter la vie privée des personnes et leurs données personnelles, incitant les journalistes à se conformer à l’éthique de la profession et à garantir aux citoyens une information objective et précise.