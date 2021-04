La HAICA inflige une amende à Attessia TV et met en garde Mosaïque FM

Le Conseil de la Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle (HAICA) a infligé une amende de 20 mille dinars à la télévision privée Attessia TV suite aux « insultes et aux propos diffamatoires et irrespectueux de la dignité humaine et de la vie privée » dans l’émission Abdelli Showtime en date du 4 mars 2021.

La HAICA évoque une récidive puisque’elle avait déjà infligé une amende de 10 mille dinars à la chaîne en raison du « discours irrespectueux de la dignité humaine et de la vie privée des individus » dans l’épisode du 19 novembre 2020 de la même émission, explique-t-elle dans un communiqué publié jeudi.

Elle a également adressé une mise garde à la radio privée Mosaïque FM au sujet d’infractions relevées les 13, 14, 15 et 16 avril courant, relatives au non-respect de la réglementation relative à la durée des messages publicitaires.