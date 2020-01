La HAICA inflige une amende à la chaîne « Al-Insan »

La Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (HAICA), a décidé, lundi, d’infliger une amende de 50 mille dinars à la chaîne de télévision privée “Al-Insan” et de suspendre définitivement l’émission “Khalik Maâna”.

La HAICA a signalé plusieurs abus dans l’épisode diffusé le 23 novembre dernier et a décidé, lors de la réunion de son conseil le 6 janvier dernier, d’interdire la rediffusion de l’émission et de la retirer du site électronique de la chaîne et de toutes ses pages sur les réseaux sociaux, indique un communiqué rendu public lundi.

L’Instance de régulation audiovisuelle avait décidé, le 27 février 2019, d’infliger une amende de 50 mille dinars à la même chaîne et de suspendre, pour une durée de 3 mois, l’émission “Khalik Maâna”.

La HAICA avait également réduit à un an la durée de la licence de la chaîne “Al-Insan”, faute d’avoir respecté les principales orientations de la programmation.