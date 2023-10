La haute hiérarchie de l’UE s’étripe sur l’accord avec la Tunisie

Le fait est rarissime pour ne pas dire unique dans les annales de l’Union européenne. Le président du Conseil, en l’occurrence Charles Michel, et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, sont à couteaux tirés, plus est dans la sphère publique.

La patronne de Commission européenne s’est emportée contre le président du Conseil européen, le 4 octobre, après que ce dernier a accusé l’exécutif bruxellois d’avoir enfreint les règles du traité, résume Brussels Signal les tenants et las aboutissants du conflit.

Lors d’un point presse, une porte-parole de la Commission a fermement rejeté les affirmations du président du Conseil selon lesquelles l’organe n’était pas habilité à signer l’accord migratoire avec la Tunisie.

« Nous avons effectivement pris connaissance des déclarations du président du Conseil », a déclaré la porte-parole Arianna Podestà.

« Selon nous, elles sont partiellement inexactes et ne renforcent en rien la capacité de l’UE à agir efficacement sur la question difficile de l’immigration.

Elle a insisté sur le fait que l’organe avait le droit de signer des accords avec des tiers tant qu’ils ne sont pas juridiquement contraignants en vertu du droit international.

Elle a poursuivi en affirmant que la Commission avait été transparente avec le Conseil et les représentants nationaux concernant l’accord sur les migrants tunisiens, réfutant les affirmations de Michel selon lesquelles de nombreux gouvernements étaient scandalisés par l’accord.

« Après la conclusion de l’accord avec la Tunisie, plusieurs chefs de gouvernement ont explicitement salué le résultat et encouragé la Commission à conclure d’autres accords de ce type », a affirmé la porte-parole.

Il est à noter que Michel a formulé ces allégations dans une interview accordée au magazine allemand Der Spiegel. Von der Leyen s’est immiscée sur un terrain réservé aux gouvernements nationaux, a-t-il déclaré.

Les projets de lois sur les sanctions contre la Russie auraient été « désastreux » s’ils n’avaient pas été réécrits par l’équipe du Conseil, a-t-il ajouté.

Le déballement touche aussi l’Ukraine

La porte-parole de la Commission a ensuite attaqué Michel à propos de sa position sur l’Ukraine, affirmant que la décision du président du Conseil d’exiger que l’Ukraine soit admise dans l’UE d’ici 2030 sapait l’intégrité des institutions de gestion.

« Nous ne comprenons pas la nécessité de cette date », a-t-elle déclaré.

« Cela risque de saper la confiance de nombreuses parties prenantes dans un processus d’adhésion équitable, transparent et fondé sur le mérite.

« Les traités confèrent aux institutions européennes un rôle clair d’intermédiaires neutres et objectifs dans le cadre d’un processus clair et défini.

Une telle guerre des mots est habituelle pour les deux institutions, Michel et Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, s’en prenant l’un à l’autre , mais pas avec pareille violace et dans la sphère publique.

Les fonctionnaires des deux institutions essaieraient désormais de s’éviter en public lorsque cela est possible, et les rares occasions où ils sont contraints d’interagir donnent parfois lieu à des mini-scandales qui prennent d’assaut l’Eurobulle.