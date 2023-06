La Hongrie appelle à un «plus grand soutien de l’UE pour la protection des frontières tunisiennes»

Le ministre hongrois des Affaires étrangères et du Commerce, Péter Szijjártó a appelé l’Union européenne à « mettre fin immédiatement à ses politiques migratoires agressives, car elles créent une situation extrêmement difficile » pour les pays européens et nord-africains.

Lors d’une conférence de presse conjointe avec son homologue tunisien Nabil Ammar, après la réunion de la commission mixte tuniso-hongroise, il a ajouté que « nous assistons à un nouvel élan des migrations, car la décision de Bruxelles, qui impose à l’Europe un quota de réinstallation obligatoire, est essentiellement une invitation aux migrants ». Cela crée « une situation extrêmement difficile » non seulement pour les pays européens, mais aussi pour les pays d’Afrique du Nord situés le long des routes migratoires, car ils sont menacés d’être « envahis » par les migrants qui « ne respectent pas leur souveraineté et les réglementations légales », a-t-il souligné.

Le ministre hongrois a appelé à un plus grand soutien de Bruxelles pour la protection des frontières tunisiennes, ajoutant que « si nécessaire, la Hongrie est prête à offrir ce soutien de manière bilatérale ».

D’autre part, il a noté que les échanges commerciaux entre la Hongrie et la Tunisie ont atteint un niveau record de 260 millions d’euros l’année dernière, et qu’ils ont augmenté de 22 % depuis le début de l’année. La Tunisie offre aux entreprises hongroises de grandes opportunités, et leurs produits sont très recherchés, a-t-il déclaré, notamment dans les domaines de l’agriculture et de l’industrie alimentaire, de l’équipement médical et de la gestion de l’eau.

Szijjártó a indiqué, lors d’un forum d’affaires Hongrie-Tunisie, que grâce à un partenariat fiable entre les deux pays, toutes les conditions sont réunies pour que les entreprises exploitent les opportunités de coopération. Il a ajouté que la Hongrie et la Tunisie entretenaient une coopération fiable et prévisible fondée sur le respect mutuel. Il n’y a pas non plus de questions ouvertes ou de différends dans les relations politiques bilatérales. « Au cours des dernières années, nous, les Hongrois, sommes restés à l’écart des tentatives de l’Union européenne de faire pression sur la Tunisie pour qu’elle modifie sa politique intérieure », a-t-il rappelé.

Il a mis l’accent sur des projets phares qui pourraient encourager davantage d’entreprises à s’impliquer. Il s’est félicité de la construction d’une usine de prémix en Tunisie et du projet d’une autre entreprise hongroise de construire une usine de traitement du lait de chamelle en Tunisie, d’une valeur de 8 millions d’euros. Il a déclaré que les produits agricoles et alimentaires hongrois suscitaient un vif intérêt, en partie grâce au fait que la Hongrie applique les réglementations les plus strictes d’Europe dans ce domaine. Les entreprises hongroises ont la possibilité de participer au développement des infrastructures en Tunisie, comme la construction de chemins de fer, et les technologies hongroises de gestion de l’eau de haut niveau sont également recherchées en Tunisie.