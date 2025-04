La Jordanie interdit le groupe des Frères musulmans et confisque ses biens

La Jordanie a décrété une interdiction générale aux Frères musulmans, le groupe d’opposition le plus actif du pays, après que des membres du groupe ont été découverts liés à un complot de sabotage, a déclaré le ministre de l’intérieur Mazin Fraya.

La police a encerclé le siège du parti mercredi et le fouille.

Fraya a déclaré que toutes les activités du groupe seraient interdites et que toute personne promouvant son idéologie serait tenue pour responsable par la loi.

L’interdiction comprend la publication de tout document émanant du groupe, ainsi que la fermeture et la confiscation de tous ses bureaux et de ses biens, a-t-il ajouté.

Le groupe, qui opère légalement en Jordanie depuis des décennies et dispose d’un large soutien populaire dans les grands centres urbains et de dizaines de bureaux à travers le pays, n’a pas fait de commentaire dans l’immédiat.

Le Front d’action islamique, un parti politique lié au groupe régional, a remporté le plus grand nombre de sièges lors des élections législatives de l’année dernière, dans un contexte de manifestations massives contre Israël à la suite de sa guerre contre Gaza.

La Jordanie a interdit les Frères musulmans il y a dix ans, mais a officiellement autorisé un groupe dissident et a continué à tolérer le Front d’action islamique, tout en limitant certaines de ses activités. Il n’a pas été possible de déterminer immédiatement jusqu’où irait cette nouvelle interdiction.

