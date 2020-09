La junte malienne s’engage à une transition de 18 mois

La junte malienne, sous pression pour dévoiler son plan de restauration d’un pouvoir civil, s’est engagée samedi à une transition dans un délai de 18 mois.

Un groupe de colonels a renversé le 18 août le président Ibrahim Boubacar Keïta, au pouvoir depuis 2013 et affaibli par des mois de contestation face à la grave crise sécuritaire, économique et institutionnelle traversée par le pays, mais aussi la corruption reprochée à toute la classe politique.

Des experts désignés par la junte ont adopté une « charte » de transition au terme de trois jours de discussions à Bamako entre personnalités politiques, de la société civile et militaires.

Cette « charte » n’a pas été publiée dans l’immédiat mais le document en discussion samedi prévoyait une transition de 18 mois, conduite par un président désigné par un comité lui-même établi par la junte, selon des correspondants de l’AFP.