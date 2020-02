La justice transitionnelle et son rôle dans la lutte contre la corruption thème d’une conférence internationale à Tunis les 2 et 3 mars

Le Centre international pour la justice transitionnelle (ICTJ) tiendra, les 2 et 3 mars, à Tunis, une conférence internationale sur la vérité, la reddition de comptes et la récupération des biens spoliés.

Elle portera, aussi, sur les meilleures pratiques de lutte contre la corruption à grande échelle dans les contextes de justice transitionnelle, indique l’ICTJ dans un communiqué de presse.

La conférence réunira des militants, des décideurs politiques et des experts de Tunisie, des Etats Unis, de Suisse et d’Arménie et d’autres pays du Sud sortant d’un conflit ou d’un régime autoritaire, notamment la Gambie, le Kenya, les Philippines et l’Afrique du Sud, où des processus de justice transitionnelle ont été mis en place pour enquêter et rendre justice pour les délits de corruption à grande échelle, en plus des violations des droits de l’homme. Ces assises visent ainsi à renforcer la capacité des diverses parties prenantes en échangeant les meilleures pratiques et les conseils d’experts.

Le centre a, dans ce sens, souligné que la conférence a aussi pour objectif d’offrir une opportunité pour les décideurs politiques et les activistes des pays du Sud pour échanger les leçons tirées des expériences des uns et des autres, individuelles et nationales, en matière de lutte contre la corruption.